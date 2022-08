Công bố ảnh Lee Ryan bị bắt trên máy bay

Lee Ryan được khen điển trai nhất nhóm Blue.

Lee Ryan sinh năm 1983, là ca nhạc sĩ người Anh nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Blue. Đối với khán giả thế hệ 8X, 9X, Blue là phần ký ức khó phai với các bản hit One Love, U Make Me Wanna, Sorry Seems to Be the Hardest Word, All Rise, Fly By II…

Ryan được khen điển trai nhất nhóm, song sự nghiệp và cuộc đời của anh có phần sa sút do nghiện rượu. Gần đây, nam ca sĩ tuyên bố phá sản công ty vì nợ đến 69.000 bảng (84.000 USD).

Theo Zing