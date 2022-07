Công an yêu cầu dân trả lại vàng rơi vãi tại hiện trường vụ cướp

Công an TP Huế vừa phát thông báo đề nghị người dân nhặt được vàng có liên quan đến vụ cướp bằng súng tại chợ Đông Ba phải giao nộp cho cơ quan công an. Việc này nhằm phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan công an, cũng như hoàn trả lại cho người bị hại sau khi kết thúc vụ việc.

"Những trường hợp không trả lại tài sản liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an TP Huế nhấn mạnh.