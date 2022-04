Công an xã, phường, thị trấn sẽ đăng ký, cấp biển số xe máy

Đáng chú ý, công an xã, phường, thị trấn sẽ đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số thông tư, trong đó đáng chú ý nhất là các quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, trình tự đăng ký, thu hồi con dấu… tại Thông tư 58/2020, Thông tư 65/2020 và Thông tư 45/2017.

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư này. Trước đây, thẩm quyền này thuộc công an cấp tỉnh và công an cấp huyện.