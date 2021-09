Công an xã đuổi bắt thanh niên vận chuyển 12.200 viên ma túy

Các đối tượng không chấp hành, lái xe máy tháo chạy. Công an xã Vĩnh Khê truy đuổi, bắt được Nguyễn Quang Tân (SN 1981; ngụ KP.3, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh). Bên trong túi xách của Tân có 12.200 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng cùng tang vật được Công an xã Vĩnh Khê bàn giao đến Công an huyện Vĩnh Linh.

Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Vĩnh Linh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục truy xét và bắt thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Đoàn Bảo Ngọc (SN 1989; ngụ KP.3, thị trấn Hồ Xá) và Dương Văn Ty (SN 1987; ngụ thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.