Công an Việt Nam tìm thấy 4 nạn nhân tại hiện trường mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khoảng 12h30 (giờ địa phương, tức 16h30 giờ Việt Nam) ngày 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an đã đến sân bay ở thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu công việc CNCH tại đường 531, Adıyaman Merkez, TP Adıyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) từ sáng 11/2.

Sau 3 ngày tìm kiếm (từ 11 - 13/2), Đoàn CNCH của Bộ Công an phối hợp với Đoàn CNCH của Pakistan và lực lượng địa phương giải cứu thành công một nạn nhân 17 tuổi (lúc đầu đoàn dự đoán khoảng 14 tuổi) trong đống đổ nát vào tối 11/2. Bước sang ngày 12/2, camera chuyên dụng của Đoàn CNCH Bộ Công an đã phát hiện ra 3 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay trong ngày 12/2, lực lượng CNCH của Việt Nam và Pakistan đã được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sang ngày làm việc thứ 3 (13/2), do Đoàn CNCH của Bộ Công an có các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng, có thể phát hiện vị trí các nạn nhân nằm sâu trong các đống đổ nát nên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã phân công đoàn sang hiện trường mới (đường 2801 SK, TP Adiyaman) - nơi vẫn còn hi vọng về sự sống của các nạn nhân. Hiện trường cũ được bàn giao cho lực lượng tìm kiếm địa phương đảm nhận.

Kết thúc ngày làm việc thứ 3 tại hiện trường mới, Đoàn CNCH của Bộ Công an cùng lực lượng địa phương đã tìm thấy và đưa 4 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.