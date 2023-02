Công an Việt Nam tiếp cận hiện trường có 100 người mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Được đơn vị điều phối phân công, Đoàn CNCH Bộ Công an đến tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm mới là Tòa C, Chung cư Cinar Sitesi (gồm 3 tòa), số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện trường này cách nơi đóng quân của đoàn khoảng 4km. Tại đây, Đoàn công tác Bộ Công an sẽ phối hợp cùng với Đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng khảo sát tại hiện trường mới (Ảnh: C07 cung cấp).