Công an Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế

Tối 12/2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng CNCH của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với CNCH Pakistan đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: Huyền Vũ).

Hôm nay (13/2), Đoàn Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an tiếp tục tiếp cận các khu vực đổ nát, tìm kiếm các nạn nhân còn đang mắc kẹt.

"Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đánh giá cao tính chuyên nghiệp của Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam. Do có những thiết bị dò tìm nạn nhân chuyên nghiệp nên hôm nay họ điều phối đoàn chúng tôi sang hiện trường mới - nơi được cho là vẫn còn nhiều hi vọng về sự sống của các nạn nhân, để tiếp tục thực hiện công việc tìm kiếm, cứu nạn. Tại hiện trường cũ dấu hiệu sự sống của các nạn nhân thấp nên được giao cho lực lượng địa phương đảm nhận", một thành viên Đoàn CNCH của Bộ Công an cho biết.

Đoàn CNCH của Bộ Công an Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này ngoài việc hỗ trợ CNCH còn mang theo 2 tấn hàng hóa viện trợ y tế, bao gồm: Các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu; vật tư y tế, lều trại dùng trong dã chiến; các phương tiện, hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa.