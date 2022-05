Công an vây bắt nhóm buôn ma túy, giết người mang lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp nhóm người bị truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, cùng quê Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).