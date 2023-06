Công an vào tận nhà đón hai thí sinh ngủ quên đến điểm thi

Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, em Hà Văn Vượng cho biết dù sáng nay đi trễ một chút nhưng em vẫn thoải mái, không bị áp lực gì nên hoàn thành bài thi Ngữ Văn khá tốt.

"Đề thi môn Ngữ văn năm nay cơ bản không quá khó vì kiến thức nằm trong chương trình học và được thầy, cô giáo giảng dạy kỹ. Rất may sáng nay được anh công an và chị đoàn viên thanh niên đến tận nhà đón để kịp giờ thi. Sau khi thi xong buổi sáng, em ra cổng trường tìm gặp các anh chị để cảm ơn”, Vượng chia sẻ.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau môn thi thứ nhất (Ngữ văn), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 38.948. Số thí sinh vắng thi không lý do 85. Có 01 thí sinh vi phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (đưa điện thoại vào phòng thi). Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.