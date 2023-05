Công an vào cuộc vụ tố cáo liên quan căn biệt thự nhận chuyển nhượng từ Shark Thuỷ

Chị Lan cho biết thêm, người lạ mặt ở tại căn nhà trên có đưa ra giấy nhận nợ mà Shark Thủy ký. Tuy nhiên, nội dung giấy nhận nợ trên không được đưa ra tại buổi làm việc giữa các bên.

Kể từ đó đến nay đã gần 2 tháng, gia đình chị Lan đã nhiều lần liên lạc với công an phường Xuân Đỉnh, gửi đơn đến cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, một vị lãnh đạo công an phường Xuân Đỉnh cho biết, do quá thời gian giải quyết tin báo theo quy định nên vụ việc đã được chuyển lên công an quận Bắc Từ Liêm. Đội Điều tra tổng hợp – Công an quận đang thụ lý điều tra vụ việc.