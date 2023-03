Công an truy tìm cha dượng trong clip 'bé 3 tuổi hút ma túy đá'

Trưa 25-3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an huyện Hóc Môn xác minh nội dung clip nghi ngờ hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy đá.



Các trinh sát đang xác minh thời điểm, địa điểm xảy ra sự việc và truy tìm người mẹ, cha dượng của bé. Công an đang làm việc với anh T.M.T (SN 1992, quê Quảng Ngãi, cha ruột cháu bé) để làm rõ sự việc.