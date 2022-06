Công an truy nã 5 bị can đục tường nhà giam bỏ trốn ở Hưng Yên

Hình ảnh các bị can. Ảnh: H.L.

Tối 9/6, lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, nhóm người này đã đục tường, bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với 5 người trên.

Trao đổi với Zing, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục đã gửi thông báo về vụ việc trên cho lãnh đạo Phòng CSGT các tỉnh trên toàn quốc để phối hợp truy tìm, bắt giữ các bị can.

Người dân khi phát hiện nhóm bị can trên có quyền bắt, áp giải, đưa đến trụ sở công an, VKS, UBND gần nhất, hoặc thông báo cho Công an huyện Mỹ Hào qua số điện thoại: 098.597.8995.