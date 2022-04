Công an triệu tập 2 kẻ côn đồ đánh người đàn ông bất tỉnh

Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang vào cuộc điều tra 2 kẻ côn đồ đánh người đàn ông bất tỉnh ở Nghệ An.

Video: Phẫn nộ cảnh người đàn ông bị 2 kẻ côn đồ đánh liên tiếp vào mặt Ngày 20/4, theo tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị đã triệu tập 2 người đàn ông liên quan vụ đánh đập ông Hồ Văn N. (51 tuổi, trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ). Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn về mua bán đất đai. Một người ở xã Giai Xuân thỏa thuận mua bán, cọc tiền mua mảnh đất của ông N. Tuy nhiên, ông N. sau đó không bán cho người này mà chuyển sang giao dịch với người khác nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó, chiều ngày 13/4, một nhóm 5 người đàn ông đi xe ôtô bán tải đến nhà ông Hồ Văn N. Trong lúc nói chuyện, hai người bất ngờ đứng dậy đá liên tiếp vào mặt ông N. khiến nạn nhân ngã xuống nền đất bất tỉnh. Sau khi đánh ông N. xong, nhóm 5 người này lên xe ôtô rời khỏi hiện trường. Ông Hồ Văn N. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/4, ông Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, cho biết, ông Hồ Văn N. sau khi bị hành hung đã phải đi bệnh viện cấp cứu. Quảng cáo Hiện công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ. TRẦN LỘC