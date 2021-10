Công an TPHCM xác minh thông tin 'giả nhân viên y tế test COVID-19 để cướp'

Ngày 21/10, Công an TPHCM cho biết, đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương rà soát, xác minh thông tin “giả nhân viên y tế vào nhà xét nghiệm COVID-19 để ” được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, đại diện Công an các quận có đường CMT8 đi qua đều khẳng định chưa nhận được trình báo nào từ người dân về vụ việc trên.