Công an TPHCM trả lời về phản ánh chặn xe đột ngột để đo nồng độ cồn

Đại diện Công an TPHCM cho biết, việc dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông, không làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 26/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã trả lời về phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông đột ngột chặn đường xe đang lưu thông để kiểm tra nồng độ cồn. Đại diện Công an TPHCM khẳng định, đây là nhận định mang tính chủ quan, việc chặn xe không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho hay, trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì, đảm bảo ổn định. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, trả lời tại họp báo (Ảnh: Q.Huy). Hiện tại, lực lượng Cảnh sát Giao thông sử dụng phương pháp đo nồng độ cồn 2 lần. Trong lần đầu tiên, người điều khiển phương tiện sau khi dừng xe được kiểm tra hơi thở định tính trong khoảng thời gian 3-5 giây và được tiếp tục di chuyển nếu không phát hiện nồng độ cồn. Trong trường hợp ghi nhận có nồng độ cồn, lực lượng sẽ yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện vào khu vực xử lý. Tại đây, Cảnh sát Giao thông sẽ dùng máy đo định lượng để xác định mức độ vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định. "Có thể khẳng định, việc lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố kiểm tra nồng độ cồn không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, không ảnh hưởng việc đi lại của người dân, không gây kẹt xe", ông Lê Mạnh Hà nêu rõ. Theo Thượng tá Hà, việc dừng phương tiện để kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Việc kiểm soát nồng độ cồn là chuyên đề thường niên của lực lượng Cảnh sát Giao thông. "Việc kiểm soát nồng độ cồn không chỉ xuất phát từ việc kéo giảm tai nạn giao thông, mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người", đại diện Công an TPHCM bày tỏ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; qua đó góp phần kéo giảm 79 vụ tai nạn giao thông, giảm 167 người chết. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 72.078 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; trong đó có 72.066 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn.