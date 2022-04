Công an TPHCM thông tin chính thức vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Theo đó, ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác” đối với cháu N.T.V.A..

Ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án hình sự "Giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm" phát hiện ngày 22/12/2021 tại căn hộ thuộc Topaz 2 Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của cháu N.T.V.A.) về hành vi ngược đãi hành hạ người khác. Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 4/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.