Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Sáng 15/12, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, những ngày gần cuối năm là thời điểm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến tình hình trên địa bàn phức tạp hơn.