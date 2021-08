Công an TPHCM phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa trị Covid-19 giả quy mô lớn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động của các loại tội phạm, hỗ trợ tốt công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền, Bộ Công an và Công an Thành phố đã ban hành các Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm.



Thực hiện các Kế hoạch trên, Phòng Cảnh sát kinh tế CATPHCM tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay các loại tội phạm, hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động và trục lợi.





Đối tượng và tang vật bị bắt quả tang

Nhận định nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa, chữa trị bệnh Covid - 19 tăng cao, khả năng các đối tượng sẽ lợi dụng để sản xuất, buôn bán hàng giả, nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm mục đích thu lợi bất chính, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đặc biệt tập trung đấu tranh.