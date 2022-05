Công an TPHCM nói gì về nhiều vụ tử vong do truy bắt cướp?

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 5/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, thời gian qua ghi nhận một số trường hợp nạn nhân tử vong do truy đuổi cướp. Dù lực lượng công an đã dự báo trước tình hình an ninh trật tự sẽ có diễn biến phức tạp, nhưng những vụ việc đáng tiếc này vẫn xuất hiện.

"Qua những vụ việc đáng tiếc, chúng tôi tiếp tục đề nghị người dân bình tĩnh, đặt yếu tố an toàn cho bản thân lên hàng đầu. Người dân có thể truy đuổi nhưng chỉ tri hô, ghi nhận đặc điểm nhận dạng của đối tượng, tránh đối mặt trực diện để không gặp tình huống nguy hiểm", đại diện Công an TPHCM chia sẻ.