Công an TPHCM khởi tố 13 người cắt ghép hình ảnh, vu khống để đòi nợ

Đến thời điểm hiện tại, Công an quận 12 đã xác minh, làm việc với 14 bị hại và xác định cụ thể 13 người thực hiện hành vi Vu khống.

Công an làm việc với nghi phạm (Ảnh: CACC).

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã họp liên ngành và thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 người này về tội Vu khống (bắt tạm giam 11 bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can).

Các bị can gồm: Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997), Phan Thanh Trường (SN 1991), Lê Quang Khải (SN 1995), Lê Khánh Duy (SN 1998, cùng quê Gia Lai), Nguyễn Thị Quyên (SN 2003, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Lê Thế Bình (SN 1992, cùng quê Đắk Lắk), Phạm Thị Ngọc Tính (SN 1998), Đinh Thanh Long (SN 1995, cùng quê Bình Định), Lê Thanh Duy (SN 1998, cùng quê Cà Mau), Hoàng Trọng Hiếu (SN 1999) và Nguyễn Duy Khanh (SN 1999, cùng ngụ TPHCM).