Công an TPHCM đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết 2025

Công an TPHCM cùng công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết 2025 với nhiều mục tiêu đặt ra nhằm đảm bảo người dân vui xuân, đón Tết. Sáng 15/12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Công an TPHCM cho biết, thời gian qua tội phạm đường phố bị trấn áp mạnh mẽ, cướp tài sản giảm 11%; nhiều đường dây, tổ chức lớn của tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường bị triệt phá; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo quy luật thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đặc biệt, 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; do đó, Công an TPHCM đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt cao đối với công tác của lực lượng công an nhân dân. Tại lễ ra quân, Công an TPHCM đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xã, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị phải thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện cao điểm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các giải pháp. Các đơn vị được yêu cầu triển khai đồng bộ, biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp gồm: Tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm tín dụng đen; tội phạm đường phố; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu các đơn vị thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các đơn vị điều tra, triệt phá tổ chức, đường dây hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cung cầu cao trong dịp Tết. Đặc biệt, Trung tướng yêu cầu không để xảy ra hỏa hoạn, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; xử lý triệt để các hoạt động kinh doanh "độ, chế" xe, mua bán linh kiện, phụ tùng "độ xe". Các đơn vị khi ra quân được yêu cầu triển khai, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định pháp luật, bám sát tình hình cụ thể của từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ, hiệu quả từ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đến công an cấp huyện, công an cấp xã và với các ngành, các lực lượng có liên quan. Lãnh đạo Công an TPHCM cùng các đại biểu tặng hoa động viên các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra trong đợt ra quân cao điểm. Trong sáng nay, công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức, cũng đồng loạt triển khai thực hiện phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết 2025. Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, lực lượng Công an TP Thủ Đức quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đã đề ra, tiến tới sớm hoàn thành ít nhất 30% chỉ tiêu công tác năm 2025. Trưởng Công an TP Thủ Đức hứa sẽ tập trung chỉ đạo toàn diện với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an TP Thủ Đức nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025.