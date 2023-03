Công an TPHCM cảnh báo về ChatGPT, điện thoại tự gửi thông tin cá nhân

Đối với vấn đề an ninh kinh tế, sau sự cố SCB, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán của TPHCM cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Công an TPHCM sẽ nắm sát tình hình, đảm bảo an ninh trật tự.

Về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo Công an TPHCM thông tin, trong tháng 2 vừa qua, địa bàn ghi nhận 281 vụ vi phạm trật tự xã hội, làm chết 6 người, bị thương 29 người, tài sản thiệt hại ước tính 3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, thành phố tăng thêm 72 vụ, nhưng so với liền kề, địa phương đã kéo giảm 23 vụ.

Công an TPHCM cũng khám phá 182/281 vụ, bắt 358 đối tượng, triệt phá 7 băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Các băng ổ này được Cục Cảnh sát hình sự đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.