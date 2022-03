Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "đi vào lòng người"

Riêng đối với lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Công an TPHCM đưa ra lời khuyên người dân không nên tham gia. Lý do là lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo qua mạng.

"Sau khi lâm vào tình huống bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Chúng tôi đã có chuyên đề và chỉ đạo công an địa phương tiếp nhận các vụ việc. Tuy nhiên, trước hết, điều quan trọng nhất là người dân cần cảnh giác với tình trạng này", Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về các sai phạm xuất hiện trong quãng thời gian thành phố phòng, chống dịch Covid-19, đại diện Công an TPHCM cho hay, trong bức tranh tổng thể, địa phương có rất nhiều điểm tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Công an TPHCM đã xử lý một số vụ việc lợi dụng công tác an sinh xã hội trong dịch, lợi dụng hoạt động chích vaccine Covid-19, mua bán vật tư y tế, chiếm đoạt thuốc điều trị Covid-19 bán ra thị trường... Hầu hết vụ việc đã được kết luận điều tra, chuyển qua Viện kiểm soát và Tòa án để thụ lý.

"Một số vụ việc hiện nay vẫn đang được điều tra, tiếp tục mở rộng vụ án. Tiến độ các vụ việc đảm bảo quy định pháp luật, công tác phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện nhịp nhàng", Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định.