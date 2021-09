Công an TPHCM bắt 2 đối tượng tạo email giả lừa doanh nghiệp hơn 2 tỷ đồng

Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại Phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại Phường 10, quận Gò Vấp) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã khai thác triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, trong đó có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; lập, điều hành, kêu gọi đầu tư vào các sàn tiền ảo, đầu tư tài chính; cho vay ngang hàng, đánh bạc…