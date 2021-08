Công an TP.Thủ Đức tìm vật chứng 3 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 5-7-2021, tại địa chỉ số 19, đường Lê Văn Ninh (thuộc khu phố 3, phường Linh Tây, TP.Thủ Đức) xảy ra vụ “trộm cắp tài sản”, vật chứng vụ án là: xe máy hiệu Honda SH 125cc, biển số 65E1-122.61 (số máy: JF42E0028588, số khung: RLHJF4213DY028561).

Để phục vụ công tác điều tra xử lý các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức ra thông báo: Ai phát hiện 6 xe máy trên ở đâu, vui lòng báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, địa chỉ: số 09, đường xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, điện thoại số: 028.37415334 - 0377707709, gặp đồng chí An, Phụng để tiếp nhận xử lý.