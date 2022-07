Công an TP.HCM truy nã một người Đài Loan về tội buôn lậu

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can với Lin Yung Hsiang về tội "Buôn lậu", quyết định trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Quá trình điều tra, Lin Yung Hsiang không có mặt ở địa chỉ cư trú, không rõ bị can ở đâu. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Lin Yung Hsiang để truy bắt theo luật định.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người này đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.