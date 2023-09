Công an TP.HCM triệt phá thêm băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê ở chợ Bình Điền

Bị can Nguyễn Trần Hạo Nam. (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 30/4, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Châu Phát Ti (40 tuổi), Châu Phát Tuấn (35 tuổi) và Châu Phát Hùng (32 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 17/4, Công an TP.HCM đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các Phòng nghiệp vụ và Công an quận 8 bắt quả tang các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Châu Phát Ti cầm đầu, khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng của một số tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Quá trình truy xét, mở rộng vụ án lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm này, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong chợ Bình Điền với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.