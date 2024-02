Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây bào chế, mua bán ma túy

Từ ngày 24 - 27/1, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an Quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa, đồng thời bắt giữ những kẻ trong 2 đường dây tội phạm về ma túy do Lâm Huỳnh Minh Mẫn và Lê Ngọc Thành cầm đầu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả do Phạm Ngọc Đức cầm đầu.

Công an đã khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi nhóm này sử dụng làm kho cất giấu ma túy, phát hiện, thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 30 viên đạn.