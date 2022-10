Công an TP.HCM tiếp tục xử lý 4 người đăng thông tin xuyên tạc liên quan SCB

Sáng 14/10, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trong 2 ngày (12 - 13/10), Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã làm việc với 4 cá nhân đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông.

4 cá nhân này gồm: Ông T.T.M. (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, phóng viên Tạp chí D.N.S.G.); ông T.M.K. (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp, giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM); ông T.C.H. (SN 1985, ngụ quận 8, làm công việc tự do); ông N.H.P. (SN 1990, ngụ quận 10, nhân viên lập trình).