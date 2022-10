Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy lớn ở quán District K

Quán District K là khu phức hợp ẩm thực, giải trí khá nổi tiếng giữa trung tâm TP.HCM. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CA TP.HCM từng công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự, trong đó có Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K (quán District K).

Cảnh sát PCCC xử dụng xe thang để tiếp cận khống chế đám cháy