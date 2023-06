Công an TP.HCM phạt người đăng tin xuyên tạc vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngày 16/6, thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP phối hợp 1 số đơn vị nghiệp vụ xác minh, triệu tập ông N.H.A.D. (SN 1967, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) - chủ tài khoản Facebook “Dung Dinh” để làm việc liên quan hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông N.H.A.D. tại trụ sở công an.