Công an TP.HCM phát hiện 135 trường hợp F0 trên đường

Chiều ngày 18/9, tại buổi họp báo thông tin về tình hình COVID-19 ở TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết theo kết quả thống kê của Công an TP đến ngày 16/9, thông qua ứng dụng VN-EID (Di chuyển nội địa) đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua các chốt, các trạm kiểm soát dịch trên đường.



Sau khi phát hiện cảnh báo, Công an TP đã rà soát thông tin và ghi nhận có 33 trường hợp F0 đã khỏi bệnh, còn lại 102 trường hợp là F0.



Trong 102 trường hợp F0 có 26 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà và có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường. Sau đó lực lượng chức năng đã thu hồi 10 giấy và thông báo hủy giấy đối với 40 trường hợp.

Công an kiểm tra người đi đường tại chốt kiểm soát trên đường Ba Tháng Hai, quận 10 Còn lại các trường hợp khác không thuộc diện được cấp giấy đi đường là những người đang đi cách ly, người đi tiêm ngừa, người đi khám bệnh về nhà, nhân viên y tế. Trước đó người dân phải khai báo trên 3 App để qua các chốt kiểm soát, Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: "Hiện nay, tất cả các chốt kiểm soát của Công an TP chỉ kiểm tra qua mã QR tại 1 App duy nhất là VNEID". Trong trường hợp app VNEID bị lỗi, người dân có thể quét mã QR để đăng nhập vào trang Sức khoẻ dân cư quốc gia để khai báo y tế hoặc trình giấy đi đường để lực lượng chức năng kiểm tra. Hiện Công an TP cũng bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường xuống công an các địa phương để cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân. Để kịp thời tiếp nhận, cấp giấy đi đường cho người dân, công an các địa phương được giao trực cả thứ 7, chủ nhật, giải quyết nội dung trên trong ngày cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.