Công an TP.HCM phá đường dây buôn lậu điện thoại, máy tính trị giá 300 tỷ đồng

Ngày 4/11, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Tấn Đạt. (Ảnh: Công an cung cấp)

​Trước đó, qua nắm tình hình trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt (SN 1981, ngụ phường 6, Quận 10) cầm đầu.

Theo Cơ quan điều tra, đường dây hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.HCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác.