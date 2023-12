Công an TP.HCM nêu 3 giải pháp xử lý các hội nhóm 'rủ nhau đi cướp'

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi, bàn bạc và thực hiện hành vi phạm tội.

"Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, do đây là môi trường dễ dàng tập hợp nhiều đối tượng đang rơi vào khó khăn, túng quẫn nhưng lười lao động và có xu hướng hình thành tư tưởng phạm tội và băng nhóm tội phạm. Thậm chí, một số đối tượng có hành vi tán phát các bài viết để hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội hoặc lôi kéo, bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội", Thượng tá Hà nói.

Theo ông Hà, các dịch vụ mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng phổ biến có nhiều người dùng tại Việt Nam như Facebook, Telegram… còn buông lỏng kiểm duyệt, quản lý nội dung, tài khoản mạng xã hội nên có điều kiện thành lập các hội nhóm có tính chất vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

"Tuy nhiên, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã chủ động nắm và dự báo tình hình, từ đó đề ra nhiều nhóm giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra khám phá các vụ án kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", ông Hà thông tin.