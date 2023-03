Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do 4 nữ tiếp viên xách ma tuý

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 30/3, một số phóng viên đặt câu hỏi: Vừa qua, 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam được trả tự do. Nếu các vụ việc tương tự sau này, các đối tượng có tham gia vận chuyển hoặc có thông đồng nhưng nói không biết, không thừa nhận để thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Liệu việc trả tự do cho 4 tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu?.

Đây là loại tội phạm luôn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi, nhưng, bản chất các vụ án đều không thay đổi. Trách nhiệm của lực lượng công an, lực lượng điều tra trong các vụ án nói chung và án ma túy nói riêng là làm rõ hành vi của đối tượng phạm tội, nhằm xử lý theo đúng quy định, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không được phép làm oan người vô tội.

Gần đây nhất, trong tháng 3/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng thực hiện hành vi nhét ma túy vào nhà người khác rồi báo công an, nhằm vu khống, hãm hại người vô tội. Cơ quan công an cũng làm rõ và bắt các đối tượng.