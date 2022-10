Công an TP.HCM làm việc với người đăng tin sai sự thật, kêu gọi rút tiền tại SCB

Chiều 12/10, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hôm qua (11/10), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12 làm việc với N.T.M.H. (SN 1981, ngụ quận 12) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).