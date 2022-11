Công an TP.HCM điều tra vụ cháy kho hoá chất của Công ty An Minh Thức

Ngày 4/11, liên quan vụ cháy kho hoá chất của Công ty TNHH An Minh Thức (Công ty An Minh Thức - xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), trả lời VTC News, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh thu thập các tài liệu, chứng cứ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Hà, sau khi sự việc xảy ra, Công ty TNHH An Minh Thức đã thuê 1 công ty chuyên xử lý môi trường để tiến hành xử lý theo chỉ đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.