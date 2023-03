Công an TP.HCM cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo ‘con bị tai nạn’

Khi bị kẻ lừa đảo hoặc phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an thành phố (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.