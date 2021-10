Công an TP HCM báo cáo vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung

Trưa 18/10, nguồn tin từ Công an TP.HCM xác nhận với Dân Việt, Ban Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3, TP.HCM) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) hành hung ngay tại trụ sở Công an TP.HCM.

Bà Hằng tố bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung

Sáng cùng ngày, Pháp Luật và Bạn Đọc cho biết, phòng PC02, Công an TP.HCM cũng đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư có liên quan.



Bước đầu, Phòng PC02, Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện bà Phương Hằng bị nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở. Quá trình làm việc hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện hành hung.



Trước đó, trong buổi liviestream ngày 17/10, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo bị hành hung trong buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Thông tin này lập tức gây xôn xao trong dư luận.



Cụ thể, bà Phương Hằng cho biết, bà đi cùng một một luật sư đến làm việc, còn ông Võ Hoàng Yên đi với 4 luật sư. Trong đó, có 2 người đứng canh cửa, còn 2 người sỉ vả và có hành vi hành hung bà Nguyễn Phương Hằng.



Lúc xảy ra sự việc này, có một công an chứng kiến và còn trực tiếp gọi người đến giúp đỡ.