Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

"Mặc dù vất vả, đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch COVID-19 và gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân", Đại tá Tâm chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Tâm, toàn bộ số vật tư y tế Công ty Cổ phần Việt Xô Gas và Công ty TNHH Big Hippo trao tặng sẽ được Công an tỉnh Thái Bình phân bổ trang bị cho lực lượng công an các huyện, thành phố trực tiếp tham gia chống dịch sử dụng đúng mục đích góp phần bảo vệ an toàn cho lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.