Công an tỉnh Long An tìm người bị hại trong vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An (hoặc Điều tra viên Trần Công Luận), địa chỉ: số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.