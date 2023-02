Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo tình trạng khai thác đất ruộng đem bán

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra tình trạng người dân ở một số xã lợi dụng việc thu hoạch lúa xong tự ý lấy đất ruộng về bán cho các hộ dân trong xã để đổ ở vườn nhà mình hoặc lấn chiếm đất ao... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đất sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng đến tài nguyên đất.

"Đa phần các hộ dân thuê máy xúc, công nông tự chế rồi tự khai thác, tự lái, vì vậy còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, gây bức xúc cho người dân", Công an Hải Dương cho biết.