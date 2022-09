Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ cháy quán karaoke

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An).

Nhận tin báo, công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.