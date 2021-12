Công an tìm nhân chứng vụ 2 mẹ con bán rau tử vong

Your browser does not support the audio element.

Chiều 9/12, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đã thông báo tìm nhân chứng hoặc phương tiện có camera hành trình nắm bắt được diễn biến vụ việc nghi là tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan khiến 2 người tử vong tại chỗ.