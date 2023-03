Công an tiếp nhận bằng chứng tố cáo YouTuber Long Ngô

YouTuber Long Ngô (bên trái) từng bị Sở TT-TT Bình Dương phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi "cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, trong năm 2022, bà Hà đã nhiều lần gửi đơn tố cáo YouTuber Long Ngô tới Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM và Bộ Công an, yêu cầu xử lý hình sự YouTuber này về hành vi bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà.