Công an thu giữ nhiều tiền mặt, tài liệu tại nhà Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đức và Nhật về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Được biết, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương liên quan trong vụ Công ty Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19 bị Bộ Công an nêu tên. Ở thời điểm đó, trả lời báo chí, ông Hoàng Văn Đức khẳng định là “không nhận từ Công ty Việt Á một đồng nào”.