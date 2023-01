Công an thu giữ gần 1 tấn pháo các loại trong 7 ngày nghỉ Tết

"Thực tế cho thấy, người dân rất đồng tình, ủng hộ việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng, Mừng Xuân" trong Công an nhân dân. Lực lượng Công an đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhằm bảo đảm vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

"Lực lượng Công an xã chính quy đã chủ động nắm, kiểm soát tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện an sinh xã hội, an dân", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm.