Công an thông tin vụ một nghi phạm tự sát trong nhà tạm giữ

Ngày 20/10, xác nhận với PV Dân trí, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên - xác nhận đã có thông cáo vụ việc một nghi phạm tự sát trong nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Theo đó, ngày 18/10, Nguyễn Quốc C. (người đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa) phát hiện Đào Bá P. (SN 1984, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) treo cổ trong buồng giam nên hô lớn.

Tại thời điểm này, cán bộ nhà tạm giữ đã tiến hành sơ cứu và chuyển P. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, nhưng người này đã tử vong.