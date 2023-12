Công an thông tin vụ cháy hàng trăm xe máy tại trường ĐH lớn nhất Thanh Hóa

Chiều 29/12, thông tin đến báo chí tại cuộc họp báo cuối năm do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đang chờ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hàng loạt xe tại trường Đại học Hồng Đức.

Theo Thượng tá Huy, đây là một vụ cháy rất nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lớn đối với sinh viên.