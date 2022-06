Công an thông tin về vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tông va khiến 3 ngư dân tử vong

Qua đó, xác định vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu chở hàng Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 do ông Bùi Văn Long (SN 1966, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng di chuyển qua khu vực trên.

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tàu Thịnh Long 68 xuất phát từ tỉnh Đồng Nai đi cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế), trên tàu có 9 thuyền viên, tàu chở 1.600 tấn đất sét. Xác định tàu Thịnh Long 68 đã cập cảng và neo đậu tại cảng Thuận An nên 13h ngày 7/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận được tàu Thịnh Long 68 và các thuyền viên.

Tiến hành khám nghiệm phương tiện, trích xuất camera và làm việc với các thuyền viên, cơ quan Công an xác định tàu Thịnh Long 68 đã tông vào tàu cá QNg-91426TS. Người điều khiển tàu hàng lúc xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn Dương (SN 1986, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là thợ máy).

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.